Житель Красногорска попытался заказать убийство жены. Видео

Житель Красногорска попытался организовать убийство своей жены. Для этого он решил обратиться к знакомому молодому человеку и его 17-летней девушке. При этом злоумышленник угрожал, что заберет маленького ребенка, которого воспитывает пара.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД вместе с коллегами из Подмосковья смог предотвратить убийство женщины. Ее супруга задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, подозреваемый планировал организовать преступление в минувшем апреле. В поисках соучастников он обратился к своему знакомому и его 17-летней сожительнице.

«Склоняя несовершеннолетнюю к совершению противоправного деяния, злоумышленник угрожал ей и шантажировал тем, что заберет их совместного малолетнего ребенка», — подчеркнула представитель ведомства.

Полицейским стало известно о подготовке к убийству, в том числе и о планируемой дате совершения преступления. Предполагаемый организатор задержан. Против него возбудили дело.

Следователем Следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».