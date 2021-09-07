Убийство женщины раскрыли в Тюмени через 19 лет

Раскрыто убийство и изнасилование женщины, которое произошло 19 лет назад в Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Преступника нашли спустя долгое время по его ДНК. В этот момент он уже сидел в тюрьме за другое преступление.

«На допросе преступник признался, что познакомился со своей жертвой случайно, и пригласил ее домой выпить», — рассказали в ведомстве.

Потом он изнасиловал женщину, а когда та обещала заявить в полицию, убил ее.

На мужчину завели еще одно уголовное дело. Пока расследование продолжается.