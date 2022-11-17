Криминал 17 ноября 2022, 18:09 Убийство женщины 17-летней давности раскрыли в Ленобласти

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Правоохранители задержали мужчину, который 17 лет назад совершил убийство женщины в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК по Ленобласти.

По данным следствия, злоумышленник провожал жертву до дома. В какой-то момент он начал приставать к ней, а потом задушил.

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Свою вину убийца признал. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы и штрафу в 40 тысяч рублей.

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