17 ноября 2022, 18:09
Убийство женщины 17-летней давности раскрыли в Ленобласти
Правоохранители задержали мужчину, который 17 лет назад совершил убийство женщины в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК по Ленобласти.
По данным следствия, злоумышленник провожал жертву до дома. В какой-то момент он начал приставать к ней, а потом задушил.
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Свою вину убийца признал. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы и штрафу в 40 тысяч рублей.
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