Убийство за 10 лет без подарков — жительница Свердловской области зарезала мужа кухонным ножом
На Урале разыгралась трагедия из-за отсутствия внимания мужчины и подарков жене, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Свердловской области.
Следствие установило, что 59-летний мужчина потратил деньги на алкоголь для себя и малознакомой компании. Его 58-летняя супруга припомнила, когда последний раз получала от мужа подарок.
«Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей „за 10 лет ничего не купил“», — пояснило следствие.
В ходе ссоры женщина ударила мужа в грудь кухонным ножом. В течение следующих трех часов мужчина лежал еще живым, а после умер.
Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет колонии общего режима.