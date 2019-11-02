Следствие установило, что 59-летний мужчина потратил деньги на алкоголь для себя и малознакомой компании. Его 58-летняя супруга припомнила, когда последний раз получала от мужа подарок.

«Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей „за 10 лет ничего не купил“», — пояснило следствие.

В ходе ссоры женщина ударила мужа в грудь кухонным ножом. В течение следующих трех часов мужчина лежал еще живым, а после умер.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет колонии общего режима.