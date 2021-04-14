Мужчина с Урала замаскировал убийство подруги под ДТП

В 2015 году на трассе Екатеринбург — Пермь под колесами внедорожника погибла молодая женщина. Авария стала прикрытием для убийства, которое раскрыли спустя пять лет.

Осенней ночью иномарка сбила 30-летнюю Светлану Мамину из Красноуфимска, напомнил сайт E1. Женщина погибла на месте, у нее остались двухлетняя дочь и 10-летний сын.

После развода с мужем Светлана влюбилась в 28-летнего Михаила Дихтяря. У мужчины была не самая хорошая репутация и проблемы с наркотиками. Молодые люди начали встречаться.

В злополучную ночь Мамина была в машине вместе с возлюбленным и двумя его приятелями. Мужчины остановились на трассе — решили принять наркотик. Михаил и Светлана поссорились и вышли из авто. Дихтярь дождался, пока в поле зрения появится другой автомобиль, и с силой толкнул подругу под колеса.

Своих приятелей Михаил запугал, и на допросах они указали на несчастный случай. Модель сбившей женщину машины установили, но водителя найти не смогли.

Спустя пять лет следователи подняли дело. Сестра погибшей случайно выяснила, что под машину Светлану на самом деле толкнул ее возлюбленный. Она обратилась в полицию. Всех свидетелей начали допрашивать заново. Бывшие с Дихтярем подтвердили, что погибла женщина неслучайно. Расследование теперь ведут по факту убийства.