Криминал 07 февраля 2023, 18:35 Убийство двух человек произошло на остановке в Петербурге

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Двойное убийство произошло на остановке общественного транспорта на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

По данным агентства Nation News, жертвами преступления стали двое мигрантов. Неизвестный ранил их ножом в область груди. Пострадавших обнаружили прохожие, после чего вызвали скорую помощь. От полученных ранений оба мужчины скончались в больнице.

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Отмечается, что в настоящее время устанавливается личность нападавшего.

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