Убийство девочки под Петербургом раскрыли спустя 13 лет

Сыщики сумели выйти на след подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Кингисеппе Ленинградской области спустя 13 лет после совершения преступления. Мужчина задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и реализации оперативной информации 20 октября 2021 года в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России был задержан 57-летний уроженец Республики Карелия, не имеющий постоянного места жительства и регистрации», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в июне 2008 года около парка «Романовка» в Кингисеппе он встретил школьницу и пригласил к себе домой, там он ее изнасиловал, после чего убил. По предварительной информации, в ночь с 27 на 28 июня он вынес труп девочки и оставил в парке «Романовка».

В июле 2008 года в полицию Кингисеппа поступили сведения о пропаже девочки 1997 года рождения. Ее труп нашли в августе 2008 года. По факту убийства открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Убийство». По горячим следам преступника найти не удалось, но расследование все эти годы продолжалось.

Сейчас сотрудники уголовного розыска передали задержанного мужчину в следственные органы, проводится процессуальная проверка.