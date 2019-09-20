Убийство четырех лаек обернулось для живодера уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих собак бывшим заместителем министра Пермского края. Максимальное наказание по 245 статье УК РФ «Жестокое обращение с животными» — пять лет лишения свободы.

«По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следствием возбуждено уголовное дело», — приводит РИА «Новости» текст сообщения краевого главка МВД.

Хозяин убитых в Пермском крае собак рассказал подробности их гибели Подробнее

Проходит ли экс-чиновник по делу в качестве обвиняемого, не сообщается.

Ранее стало известно, что на минувшей неделе во время промысла на боровую дичь в охотхозяйстве «Глухарь», расположенном в Горнозаводском районе, были застрелены четыре охотничьи лайки.

Хозяин собак сообщил об этом в социальных сетях. Он обвинил в убийстве животных руководителя охотничьего хозяйства Виктора Усенко, который раньше занимал пост заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Владелец лаек заявил, что убийство произошло в присутствии охотинспектора Виктора Козлова, а Усенко мотивировал свой поступок тем, что собаки лаем распугивают лосей.

Сам Усенко сообщил агентству Ura.ru, что готовит по поводу обвинений в свой адрес официальное заявление.