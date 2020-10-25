Убийство бизнесмена Александра Петрова было заказным и совершено по найму. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт „з“ части 2 статьи 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что вечером 24 октября неизвестный убил выстрелом в грудь 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области. Убийца находился на противоположном берегу реки.

Предприниматель Александр Петров был депутатом Совета депутатов города Выборга.

По данным «Фонтанки», в последние года он расстался с портовым и топливным бизнесом, сосредоточив свои интересы на недвижимости. У Петрова была доля в мусорном бизнесе (ООО «Расэм», выручка 308 миллиона рублей в 2019 году), и в транспортном (автобусные перевозки ООО «Транслайн», 54 миллиона рублей).