10 января 2023, 13:37
Убийство 45-летнего мужчины произошло в Выборге
В Выборге в ночь на 9-е января убили 45-летнего мужчину. Инцидент произошел в доме № 2 на проспекте Победы, написал сайт «Петроград».
По данным правоохранителей, к убийству может быть причастна 34-летняя женщина, которая была сожительницей убитого. Во время распития спиртных напитков между парой произошла потасовка, после чего мужчина скончался от ножевых ранений, сообщили «Невские новости».
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Сейчас подозреваемая находится в больнице с травмой головы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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