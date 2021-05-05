Убийство 26-летней давности случайно раскрыли в Краснодаре

Убийство подростка, которое произошло в 1994 году, случайно раскрыли в Краснодаре. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Хозяин дома, в котором произошло преступление, сам пришел в полицию и во всем признался. Она рассказал, что подросток угрожал его жене и дочери, при этом у него в руках была остро заточенная палка. В результате между ними произошла драка, в которой и погиб школьник.

«Поскольку в то время мужчину не объявляли в розыск, он будет освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказал юрист Алексей Иванов.