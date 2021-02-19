Убийство 25-летней давности раскрыли в Хакасии

Находящегося в федеральном розыске жителя Красноярска задержали спустя 25 лет. Как сообщил региональный главк СК, мужчину подозревали в убийстве знакомого. Обгоревшее тело нашли на обочине около села Троицкое в Хакасии в 1995 году. Сейчас задержанному предъявили обвинения.

По версии следствия, четверо мужчин ехали на машине в поселок Шира. По дороге между водителем и пассажиром, который был владельцем автомобиля, началась ссора. Обвиняемый под предлогом заправки остановил транспортное средство и дважды из самодельного обреза выстрелил в хозяина машины.

От полученных повреждений мужчина скончался. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник оттащил его в кювет, облил бензином и поджег. Оставшиеся в салоне двое пассажиров, опасаясь расправы, сообщать в правоохранительные органы об убийстве не стали. Машину обвиняемый забрал себе.

После обнаружения тела следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений». Найти подозреваемого тогда не смогли и объявили в федеральный розыск.

В прошлом году следователи занялись изучением незакрытых дел за прошлые годы. В ходе проведенной работы найти подозреваемого в убийстве удалось. Его задержали в Красноярске. В ходе допроса он дал признательные показания. Следователи предъявили ему обвинение. Сейчас мужчина находится под стражей по решению суда.