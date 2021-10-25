Убийство 19-летней давности раскрыли в Челябинской области

Челябинские следователи раскрыли убийство девочки, совершенное в селе Аннинское в 2002 году. Об этом написало Ura.ru.

Несовершеннолетняя девочка была найдена убитой в апреле 2002 года с множественными ножевыми ранениями. Тогда убийство раскрыть не удалось, однако теперь следователи выявили подозреваемого — это 54-летний местный житель. Проведено несколько экспертиз, опрошены более 20 свидетелей.

Материалы дела передали в суд.