Убийство 18-летней давности раскрыли в Курганской области

Правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве, совершенном 18 лет назад в Курганской области. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Мужчину поймали в Ленинградской области. В ходе допроса он рассказал, что в декабре 2003 года он столкнулся на улице со случайным прохожим. Подозреваемый был пьян и сильно избил незнакомца. После госпитализации пострадавший скончался от полученных травм. Отмечается, что преступление удалось раскрыть благодаря результатам исследования следов ДНК вероятного преступника, изъятых с места убийства.