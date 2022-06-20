Жителя Петербурга в очередной раз будут судить за убийство 17-летней давности

Житель Санкт-Петербурга, который на данный момент находится в тюрьме, вновь отправится под суд за убийство женщины. Злоумышленник напал на пострадавшую из хулиганский соображений, а после задушил. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

На данный момент преступник находится в тюрьме за аналогичное преступление. По данным следователей, свое преступление мужчина совершил 25 апреля 2005 года. Он набросился на погибшую в парке Сосновка, а после задушил. В 2021 году он написал явку с повинной.