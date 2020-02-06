Убийство 17-летней давности раскрыли в Перми

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в 2002 году в 200 метрах от остановки. Следствие установило, что в день смерти он вместе с подругой шел по железнодорожным путям и встретил трех незнакомцев. Один из них нанес мужчине удар в шею ножом, и он скончался на месте.

В ведомстве заявили, что следствию удалось собрать неопровержимые доказательства вины местного жителя.

Сообщается, что в 2002 году обвиняемый еще не достиг совершеннолетия.