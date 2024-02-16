Криминал 16 февраля 2024, 11:41 Убийство 15-летней давности раскрыли в Москве СК задержал подозреваемого в убийстве мужчины в 2008 году на западе Москвы РИА «Новости»

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Следователи раскрыли убийство мужчины, которое совершили в 2008 году на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, 27 ноября 2008 года пьяный злоумышленник задушил шарфом спящего знакомого на территории строящегося отеля, расположенного на улице Староволынская. После этого он перетащил тело в расположенный вблизи дома овраг. Личные вещи и документы погибшего он выкинул в мусорный контейнер.

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«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства», — отметили в ведомстве.

В результате проведенной работы оперативников обвиняемого задержали. Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

Установлено, что обвиняемого ранее судили за особо тяжкое преступление. Стражи правопорядка собирают улики и закрепляют доказательственную базу.

Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и его подельник сами рассказали о содеянном в колониях, где отбывал сроки за другие преступления. Оказалось, что отправить за решетку сразу мужчин не удалось, так как их ранее выдали по запросу Генпрокуратуры Белоруссии. Спустя время один из них приехал в Москву, где его и задержали.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.