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    02 февраля 2021, 19:47

    Убийство 14-летней давности раскрыли в Тульской области

    Дарья Морозова

    Раскрыто убийство, которое 14 лет назад произошло в Тульской области. Мужчина избил свою жену, в результате чего она умерла. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Женщина пролежала полтора месяца в реанимации, но врачи не смогли ее спасти. Было возбуждено уголовное дело, которое приостановили из-за отсутствия подозреваемых. Но спустя 14 лет нашлись свидетели произошедшего.

    «В настоящее время следственным путем установлено местонахождение очевидцев и свидетелей, что позволило установить причастность к совершению преступления мужа потерпевшей», — рассказала старший помощник руководителя СУСК России по региону Юлия Конохович.

    Мужчине выбирается мера пресечения.