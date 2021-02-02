Убийство 14-летней давности раскрыли в Тульской области

Женщина пролежала полтора месяца в реанимации, но врачи не смогли ее спасти. Было возбуждено уголовное дело, которое приостановили из-за отсутствия подозреваемых. Но спустя 14 лет нашлись свидетели произошедшего.

«В настоящее время следственным путем установлено местонахождение очевидцев и свидетелей, что позволило установить причастность к совершению преступления мужа потерпевшей», — рассказала старший помощник руководителя СУСК России по региону Юлия Конохович.

Мужчине выбирается мера пресечения.