Убийство 14-летней давности раскрыли в Тульской области
Раскрыто убийство, которое 14 лет назад произошло в Тульской области. Мужчина избил свою жену, в результате чего она умерла. Об этом сообщило РИА ФАН.
Женщина пролежала полтора месяца в реанимации, но врачи не смогли ее спасти. Было возбуждено уголовное дело, которое приостановили из-за отсутствия подозреваемых. Но спустя 14 лет нашлись свидетели произошедшего.
«В настоящее время следственным путем установлено местонахождение очевидцев и свидетелей, что позволило установить причастность к совершению преступления мужа потерпевшей», — рассказала старший помощник руководителя СУСК России по региону Юлия Конохович.
Мужчине выбирается мера пресечения.