  • Студент из Колумбии подозревается в убийстве в Ростове

    01 декабря 2019, 21:07

    Александра Каширина

    Студент Южного федерального университета (ЮФУ) из Эквадора был убит студентом из Колумбии на территории общежития университета в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного федерального университета.

    Между студентами произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. Ссора привела к потасовке с ножом, в результате которой скончался студент из Эквадора. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

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    По подозрению в нанесении нажевых ранений местная полиция задержала студента из Колумбии. Оба студента проживают в кампусе и находились в общежитии на законных основаниях.

    ЮФУ пообещал оказать всю необходимую помощь следователям, сотрудникам дипломатического представительства Колумбии и Эквадора и, при необходимости, родственникам студентов.

    Другие подробности происшествия следствие пока не разглашает.