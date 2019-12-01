Студент из Колумбии подозревается в убийстве в Ростове
Студент Южного федерального университета (ЮФУ) из Эквадора был убит студентом из Колумбии на территории общежития университета в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного федерального университета.
Между студентами произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. Ссора привела к потасовке с ножом, в результате которой скончался студент из Эквадора. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
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По подозрению в нанесении нажевых ранений местная полиция задержала студента из Колумбии. Оба студента проживают в кампусе и находились в общежитии на законных основаниях.
ЮФУ пообещал оказать всю необходимую помощь следователям, сотрудникам дипломатического представительства Колумбии и Эквадора и, при необходимости, родственникам студентов.
Другие подробности происшествия следствие пока не разглашает.