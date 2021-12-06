Вахтовика из Башкортостана заподозрили в убийстве коллеги в ЯНАО

Против 59-летнего жителя республики Башкортостан в ЯНАО возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве коллеги-вахтовика в Пуровском районе. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла 5 сентября на территории промзоны. Подозреваемый вместе со своим коллегой распивали алкоголь. В результате между ними завязалась ссора. Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом, задев жизненно важные органы. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.