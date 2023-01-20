Криминал 20 января 2023, 13:32 Убийства жителей Ставрополья нацистами в годы Великой Отечественной войны признали геноцидом Генпрокуратура: убийства людей в оккупированном нацистами Ставпрополье признали геноцидом РИА «Новости»

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Ставропольский краевой суд признал военными преступлениями и геноцидом народов Советского Союза массовые убийства нацистами мирных жителей региона и военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

После нападения Германии на Советский Союз регион рассматривали в качестве места для эвакуации мирных жителей. Сюда перевезли людей из блокадного Ленинграда, а также других областей и городов.

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Под оккупацию вражеских войск Ставропольский край попал в августе 1942 года и оставался под их контролем почти пять месяцев. Назначенные врагами власти и их пособники проводили массовые расстрелы, погребения заживо и отравления ядами. Жертвами их действий стали более 28 тысяч человек.

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Массовые убийства прошли по всему региону. В Ставрополе захватчики собрали на привокзальной площади более трех тысяч горожан, которых вывезли в зону аэродрома и расстреляли. Пациентов психиатрической больницы убивали при помощи отравляющих газов в специальных машинах.

Все факты прокуратура подтвердила материалами уголовных дел и архивными данными, которые собрали с привлечением специалистов и научных сотрудников края. Собранные данные прокуратура передала в суд, который признал вновь выявленные преступления геноцидом.