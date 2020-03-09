У уфимца закончились деньги на проезд, и он решил угнать автомобиль

Молодому человеку, который уже был несколько раз судим, необходимо было попасть домой, но у него закончились деньги. Ему пришла идея взломать машину, которая была припаркована неподалеку. Он ее вскрыл и благополучно добрался до дома, где продал авто встретившемуся знакомому за шесть тысяч рублей.

Полиция после смогла отыскать угнанный ВАЗ-21213 «Нива», а уфимца арестовали, а также открыли уголовное дело по статье «Кража».

А в Хабаровске недавно пассажирка спряталась от водителя такси, не заплатив, а потом угнала его машину. Правда, водить девушка не умела и тут же врезалась.