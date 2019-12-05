У топ-менеджера Газпромбанка угнали Lexus в Москве

У одного из директоров столичного Газпромбанка в ночь на среду, 4 декабря, угнали автомобиль Lexus. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об угоне 4 декабря. Она сообщила, что автомобиль исчез с парковки возле ее дома в городе Одинцово в ночь на 4 декабря. Его пропажу женщина обнаружила, когда вышла на улицу утром. Она рассказала, что последний раз видела машину около 20:20 вечера во вторник, 2 декабря. В это время автомобиль находился у одного из домов на улице Комсомольская.

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Потерпевшая сообщила, что автомобиль застрахован по КАСКО. По данным источника, сумма ущерба оценивается в 2,1 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». На месте происшествия обнаружили некоторые улики. В их числе — след обуви, который может принадлежать угонщику, а также ключи и документы от похищенной автомашины.

Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия.