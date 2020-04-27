У священника угнали машину за 1,5 миллиона в Сергиевом Посаде

Священнослужитель из Москвы остался без дорогой иномарки стоимостью 1,5 миллиона рублей. Неизвестные похитили автомобиль в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В местное отделение полиции 25 апреля обратился мужчина, которые представился водителем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Он рассказал об угоне автомобиля Toyota Camri. Иномарка принадлежит его начальнику, 44-летнему священнику Московского подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

Машина стояла под окнами дома 45-летнего водителя. Стоянка была неохраняемой. В последний раз мужчина видел автомобиль 24 апреля в 11:30. О том, что авто угнали, стало понятно рано утром 25 апреля.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража". Полиция занимается поисками Toyota.