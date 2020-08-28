У снимающей квартиру в Москве безработной украли почти 3 млн рублей

Неработающая 48-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее съемной квартиры в Москве украли почти три миллиона рублей. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Женщинам обратилась к полицейским днем 27 августа. Она рассказала, что в арендованную квартиру на Высоковольтном проезде влез вор.

Следственно-оперативная группа приехала на место ЧП и выяснила, что преступник проник внутрь где-то между 14:00 и 15:15. Он вынес оттуда два миллиона 911 тысяч рублей и скрылся.

Полиция осмотрела квартиру, обнаружила там отпечатки рук, а также следы от обуви. В ближайшее время стражи правопорядка просмотрят видео с камеры наблюдения. По факту случившегося следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Уточняется, что ограбленная россиянка приехала в Москву из Приморского края. Она снимала квартиру.