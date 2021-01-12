Михаил Лобзов, напавший на полицейских в доме по Гурьевскому проезду в Москве, и застреленный ими, состоял на учете у психиатра. Недавно он выписался из НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где лечился от алкоголизма.

По данным источников Life Shot, после выписки мужчина вновь начал выпивать и буянить. Он кричал: «Я себя зарежу!». Его мать вызвала врачей, на которых Михаил набросился с ножом. Медики вызвали полицейских, которых мужчина тоже встретил агрессивно и попытался напасть.

«Сотрудниками полиции был сделан предупредительный выстрел, на что мужчина не отреагировал и продолжил противоправные действия. В соответствии с законодательством полицейские применили оружие в отношении нападавшего, ранив его. После полицейские стали оказывать ему медицинскую помощь, однако он скончался на месте», — сообщил «360» начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он добавил, что полицейский, на которого напала Лобзов, не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.