«У него разрешение на оружие почему-то было». Угрожавший гранатой москвич-рецидивист мог сначала избить сожительницу

Мужчина, который в доме на улице Беловежской в Москве угрожал подорвать гранату, оказался уже ранее судимым, а также алкоголиком и наркоманом. Об этом «360» рассказали соседи.

«Сказали, что была угроза взрыва. Гражданский муж угрожал [соседке]. Они пьющие — алкоголики, наркоманы. Он недавно, полгода как из тюрьмы вышел. У него было разрешение на оружие почему-то», — рассказала жительница дома «360».

По ее словам, она и другие соседи обращались с жалобами на эту пару к участковому, но никто не стал разбираться. Женщина пожаловалась, что мужчина со своей сожительницей и их компанией постоянно устраивал разборки, на лестнице в подъезде даже оставалась кровь.

«В пятом подъезде, на пятом этаже, мужчина забаррикадировался и с гранатой. Сначала избил жену — наверно, потребовал что-то, и у него гранату в квартире нашли. Весь двор эвакуировали, и вот мы все стояли, ждали, когда нам можно по своим подъездам разойтись. Говорят, что он наркоман, сидевший. Его уже забирали, а потом отпускали. И вот сегодня был такой случай. Надеемся, что его посадят надолго», — поделилась соображениями с «360» женщина из соседнего дома.

Источники «360», знакомые с ситуацией, рассказали, что вчера вечером и сегодня утром пара не шумела в своей квартире. Жилплощадь принадлежит сожительнице задержанного. «360» снял, как полиция задержала ее.

Ранее стало известно, что мужчина в квартире на улице Беловежской закрылся и угрожал взорвать гранату. Он выкрикивал различные требования, позже его задержали.