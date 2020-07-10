«У нее послезавтра день рождения». Мама рассказала о девочке, убитой семьей на Сахалине

Восьмилетняя девочка пропала 6 июля в понедельник. Позже в лесу в Холмском районе было обнаружено ее тело с признаками насилия. Мама девочки рассказала «360», что чувствует сейчас и как узнала о смерти дочери.

Мать девочки Ульяна Теплякова поделилась, что никаких конфликтов в семье не было. По ее словам, девочка просто ушла сама, хотя раньше она так никогда не делала. При этом в СМИ были сообщения о том, что она покинула дом после ссоры. Теплякова с трудом находила слова.

«Любила петь, танцевать, рисовать, снимать видео, играть в футбол. Училась хорошо», — поделилась Теплякова.

Женщина говорила, что в семье было все хорошо, сильных ссор не было, тем более что в ближайшее время должен был состояться праздник.

«Все было хорошо. У нее послезавтра день рождения, все должно было быть отлично», — сказала мама девочки.

Теплякова пояснила, что поиски ребенка начались в тот же день, когда обнаружили его пропажу. О смерти женщина узнала в отделении Следственного комитета, а об обвиняемых ничего сказать не смогла.

«Семейная пара, пока больше ничего не знаю», — объяснила Теплякова. Мама девочки сказала, что ей тяжело разговаривать и, какая помощь ей сейчас нужна, она не может объяснить.

Девочка ушла из дома 6 июля. Следствие установило, что она направлялась к своим подругам в Долинск. По дороге она села в машину к семейной паре. Позже на тело девочки указала женщина, которая вместе с супругом подвозила ребенка. Она рассказала, что ее пьяный муж изнасиловал и задушил девочку в автомобиле. Женщина побоялась останавливать мужчину, потому что он уже несколько раз избивал ее, находясь в пьяном угаре. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве.