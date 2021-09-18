У московской студентки украли сумку за миллион рублей, подменив ее на подделку

Студентка из Москвы лишилась сумки Hermes Kelly 28 за миллион рублей. Аксессуар пропал у нее из дома, пока девушка была в отъезде. Вместо сумки известного бренда она обнаружила подделку, которую кто-то подсунул ей вместо оригинала.

По мнению пострадавшей фанатки Hermes, сумку могла подменить ее знакомая, которая до этого брала ее поносить и фотографировала, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в обстоятельствах пропажи сумки теперь разбираются правоохранители. Им студентка рассказала, что перед началом нового учебного года уезжала из города, сумку с собой не брала, поэтому точно сказать, когда она пропала, не может. Подмена вскрылась 8 сентября, когда девушка собиралась в университет. Она заметила, что сумка почему-то стала меньше. Кроме того, у нее был другой идентификационный номер.

Лишившаяся аксессуара студентка выдвинула версию, что операцию по замене сумки провернула ее знакомая. Раньше она давала ей ключ от своей квартиры. Поэтому, как считает пострадавшая, подруга могла сделать дубликат ключа. Девушка уточнила, что в пользу такого варианта говорит то, что предполагаемую похитительницу видели с похожей сумкой.