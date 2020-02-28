    28 февраля 2020, 17:16

    У матери-кукушки из Братска оказалось шестеро детей. Одного из них она бросила в спортивной сумке

    Алексей Сахаров

    Наталья, оставившая новорожденную девочку в туалете перинатального центра в Братске, оказалась многодетной матерью. Подкидыш — ее шестой ребенок, которого она родила в 42 года. Испугавшись, что не сможет его вырастить, Наталья решила оставить ребенка в людном месте на попечительство государству. Все получилось бы, если бы не камеры видеонаблюдения.

    Происшествие случилось в Братске. В туалете перинатального центра утром 28 февраля нашли сумку с новорожденным младенцем. Разбирательство длилось недолго — ровно столько, сколько понадобилось времени, чтобы посмотреть запись с камеры видеонаблюдения.

    Оказалось, что младенца оставила в туалете женщина, которую камеры запечатлели бродившей по коридорам с сумкой и вторым ребенком, которого она держала за руку. Женщина вошла в туалет, а оттуда вышла уже без ноши, сообщил Telegram-канал Life Shot.

    Мать подкидыша нашли быстро. Ее задержали. Против женщины возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Правоохранители отметили, что на учете мать не состоит, считается благополучной. Она работает в детском саду воспитательницей. Следственный комитет начал проверку происшествия. Новорожденную девочку отправили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает.