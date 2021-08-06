У камеры видеонаблюдения на здании ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключенных, оказались перерезаны провода. Она была направлена прямо на ворота.

По данным РИА «Новости», несколько проводов возле этой камеры были перерезаны, а некоторые замотаны изолентой. Пока не известно, работало ли устройство во время побега преступников и удалось ли ему зафиксировать их бегство.

По факту ЧП в истринском изоляторе возбуждено дело. СК задержал двух сотрудников ИВС, они подозреваются в превышении полномочий. В настоящее время установлено, что заключенные сбежали 6 августа, около 04:00. Хотя замок в камере был выломан, а навесной замок на воротах ИВС сбит, пропажа была обнаружена только утром при обходе.

Один из сбежавших — Александр Мавриди — обвиняется в наемном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, а также незаконном лишении свободы московского адвоката. Еще четыре преступника, которые сбежали вместе с ним, обвиняются в кражах.

Пока заключенных не нашли. Их следы обрываются на записи с камеры, установленной на одной из улиц Истры. Их продолжают искать.