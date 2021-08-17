Приезжий украл коляску у инвалида в Сочи

Сочинский инвалид лишился своей коляски пока на костылях ходил за продуктами. Средство передвижения он оставил на улице, а вернувшись понял, что его обокрали. Подробности истории сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ограбленный инвалид написал заявление в полицию. Прибывшие на место стражи порядка изучили видео с камер наблюдения и вычислили злоумышленника. Ориентировку направили всем дежурным нарядам.

На одной из улиц сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили подозреваемого. Украденная инвалидная коляска была при нем. После задержания выяснилось, что мужчине 26 лет и в курортный город он приехал из Ростовской области. Допрос подозреваемого сняли на видео. По его словам, инвалидную коляску он украл, чтобы потом продать.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия фигурант останется в Сочи под подпиской о невыезде.