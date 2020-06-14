Ранее Роспотребнадзор порекомендовал российским отельерам селить в одном номере только семей. Позже в ведомстве пояснили, что имели в виду предоставлять людям одноместные номера, за исключением семейных. Это поможет избежать дополнительных рисков заражения при тесном контакте.

Также Роспотребнадзор потребовал, чтобы ему предоставили объяснения, если в помещении окажутся чужие люди. Позже администраторы и владельцы отелей заявили, что не знают как быть с друзьями, которые приехали вместе и едят за одним столом, а также с помолвленными парами.

Также допускается заселение вместе сопровождающего лица, которым может быть любой человек. Пока в гостиницах могут поселить в одном номере, если они приехали вместе.