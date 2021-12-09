У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли новые объекты недвижимости

У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли ранее необнаруженный 21 объект недвижимости и шесть машин. Об этом 9 декабря сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, передали «Известия».

Все имущество оформлено на Сафонова и на других членов его семьи, но будет передано государству. Вместе со своим управляющим фигурантами дела стали и его подчиненные.

«К уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», — подчеркнул Краснов в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что стоимость купленного за время службы подозреваемыми имущества превысила сотни миллионов рублей.

Алексея Сафонова и его сотрудников арестовали за получение взятки в особо крупном размере — 19 миллионов рублей. Теперь Сафонову грозит до 15 лет тюрьмы. Следственный комитет обратил внимание общественности на место жительства обвиняемого. Он проживал в большом особняке, который отличался золотой отделкой.