Полицейский вымогал 50 тысяч у директора «Магнита» из-за покупателя в зеленке

В подмосковных Люберцах завели уголовное дело на бывшего полицейского. Директор местного «Магнита» обвинила его в вымогательстве 50 тысяч рублей, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

В ходе проверки выяснилось, что директор «Магнита» самостоятельно наказала жителя, укравшего из магазина бутылку спиртного. Она заставила вора намазать лицо зеленкой.

7 августа женщину вызвали в полицию, где, по версии следствия, участковый пригрозил ей уголовным делом и потребовал 50 тысяч рублей, чтобы его не заводить. В тот же день директор передала полицейскому требуемую сумму.

На следующий день женщина написала заявление на полицейского, а 20 августа полицейского уволили из ОВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ведомства. В сентябре материалы проверки поступили в подмосковный главк СК. В начале октября следователи возбудили в отношении экс-полицейского уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

Обвинение ему пока не предъявлено, меру пресечения ему не избирали.