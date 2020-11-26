Мужчина застрелил жену на глазах у детей в Калининграде

Стрельба произошла в Калининграде. По предварительным данным, мужчина выстрелил в жену на глазах у детей.

Трагедия произошла на улице Чернышевского, в одном из домов неподалеку от перекрестка с Каштановой аллеей, пишет Telegram-канал «Калининград № 1». Сейчас на месте происшествия работают полицейский, часть улицы оцеплена.

По предварительным данным, после убийства жены, мужчина совершил самоубийство. Все это происходило на глазах детей. Мотивы преступления пока не известны.

Очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрелов.

По данным местных СМИ, тела обнаружены на улице у одного из подъездов дома № 67-73 по Чернышевского и накрыты.

В Волгограде местный 17-летний подросток открыл с балкона стрельбу из пневматического оружия. Об этом правоохранителям рассказал 39-летний горожанин. По словам мужчины, в его машину стреляли из пневматики. В результате лобовое стекло разбилось, а осколки задели его шестилетнюю дочь.