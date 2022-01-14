Артиста московского ТЮЗа Леонида Кондрашова прошедшей ночью остановили автоинспекторы. Когда он выходил из машины, то бросил на землю сверток с наркотическим веществом. Об этом написал «МК».

События разворачивались около 03:00 13 января на улице 1905 года. Сотрудники ГИБДД остановили Kia Rio. В салоне находились три пассажира и водитель, одним из этих людей якобы был 23-летний Кондрашов.

После экспертизы оказалось, что в брошенном свертке находилось 1,83 грамма вещества, в состав которого входил мефедрон. По факту произошедшего проводится проверка.

Леонид Кондрашов родился в Кемерове, потом перебрался в Москву. Он окончил мастерскую Владимира Андреева в ГИТИСе в 2020 году, после этого его приняли в труппу ТЮЗа. Актера можно увидеть в таких спектаклях, как «Леди Макбет нашего уезда», «Маугли», «Волк и семеро козлят».