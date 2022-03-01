Подозреваемых в незаконной легализации тысяч мигрантов задержали в Москве

Группу подозреваемых в организации незаконной легализации мигрантов задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что трое уроженцев среднеазиатских республик организовали незаконный въезд своих земляков. Злоумышленники предлагали мигрантам купить документы для легализации. Услугами воспользовались порядка пяти тысяч иностранцев, приехавших в Россию.

В ходе обыска криминалисты обнаружили поддельные разрешения на работу, свидетельства о сдаче экзамена по русскому языку, справки об отрицательных ПЦР-тестах, фальшивые водительские права, а также самодельные печати государственных органов России.

Кроме того, правоохранители нашли компьютерную технику для изготовления паспортов, СНИЛС, миграционных карт, которые позволяют въехавшим на территорию России иностранцам незаконно получить легальный статус.

В задержании подозреваемых приняли участие сотрудники главного управления МВД при участии ФСБ России и силовой поддержке бойцов Росгвардии. Следователи завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Подозреваемых взяли под стражу. В данный момент продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств.