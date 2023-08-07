Криминал 07 августа 2023, 13:47 «Ты под прицелом!». Задержание метателя страйкбольной гранаты в Удельном парке сняли на видео Взорвавшего в Удельном парке Санкт-Петербурга страйкбольную гранату парня сняли на видео

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Очевидцы задержали парня, который в Удельном парке Санкт-Петербурга бросил в подростков страйкбольную гранату, а потом передали полиции. «360» показал видео с места происшествия.

Петербуржцу в балаклаве не понравилось, что в Удельном парке устроили фестиваль фурри — людей, интересующихся антропоморфными животными. По словам одного из свидетелей, парень появлялся на их встречах с апреля и в июне уже приносил страйкбольную гранату. Использовать ее он решил 6 августа. Организаторы знали о возможном нападении и приняли меры.

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Сначала парень поговорил с участниками фестиваля, а потом достал гранату и пошел в толпу. На кадрах видно, что мужчины отогнали нападавшего в сторону, повалили на лужайку, завели руки за спину и сдернули балаклаву.

«Спокойствие! Ты под прицелом!» — кричали участники задержания.

Во время борьбы парень взорвал гранату, и пострадал 36-летний мужчина. На место вызвали полицию, спасателей и скорую помощь. Возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство». У 19-летнего задержанного нашли еще две страйкбольные гранаты с перцовым газом.