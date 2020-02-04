    04 февраля 2020, 14:10

    «Ты мою дочь без лица оставил»: матери убитых на Уктусе девушек впервые встретились со стрелком

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Суд Екатеринбурга собрался на новое заседание по делу об убийстве двух девушек на Уктусе. На процессе матери жертв впервые увидели обвиняемого Алексея Александрова. Они не сдерживались в выражениях и сыпали в его адрес проклятиями, сообщил корреспондент «360».

    Еще до начала заседания матери увидели Александрова, которого вели в наручниках в зал. Они сопроводили его издевательскими комментариями и оскорблениями:

    — А что так несмело-то идешь?

    — Хочется тебе в морду плюнуть.

    — Оболтус.

    — Тварь.

    — Мразь, а не тварь.

    Одна женщина вспомнила, что преступник подошел к девушкам неожиданно и расстрелял их в упор.

    «Адреналинчик получил, даже шанса не дал. Когда уходил, они были живые. Я задам вопрос ему, как он определил, что они были живые. Ты был на песках, купался, а я на коленях стояла, просила ее не умирать», — эмоционально высказалась она.

    Пристав попросил ее сдерживаться. Во время заседания Александров молчал. Тогда матери спросили, не хочет ли он перед ними извиниться.

    — Я прошу прощения.

    — Я тебя не прощаю. Я тебя никогда не прощу. Ты мою дочь без лица оставил, я ее не видела. Я ее хоронила в закрытом гробу.

    Алексей Александров убил 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову в августе 2018 года. Подруги сидели недалеко от леса на траве, когда к ним подошел Александров и начал стрелять из пневматической винтовки. Наталья получила пять огнестрельных ранений в голову, Ксения — три. Убийца оттащил их в кусты и скрылся. Только на следующий день их обнаружили прохожие. Одна из девушек к тому времени умерла, вторую положили в больницу. Через неделю она скончалась.

    Александрова задержали в декабре 2019 года в подъезде его дома, когда он шел на работу. Алексей признался в убийстве. Он заявил, что пошел на преступление, так как мизантроп и «хотел кого-нибудь убить».