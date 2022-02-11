«Ты будешь смотреть на это». Девочка рассказала, как убивали ее семью под Омском

Школьница, которую подозревают в том, что она подговорила 17-летнего приятеля убить свою мать и отчима в Омской области, рассказала, как провела его в дом. Кадры следственного эксперимента с девочкой опубликовал Telegram-канал «112».

Школьница сообщила следователям, что в ту ночь вышла из дома, а на улице у калитки уже ждал приятель.

«Он у меня спросил: „Ты готова?“ Я промолчала. Он сказал: „Ты будешь смотреть на это“. Я ему сказала, что буду находиться в комнате. После он сказал: „Я готов“. Я спросила: „Как?“ Он стоял, достал с ботинок, со шнуров нож, мне показал его. После он засунул его сюда, в руку, и мы вместе прошли в дом», — сказала обвиняемая.

Девочка из своей комнаты услышала звуки, как ее приятель наносил удары ножом ее отчиму. Проснулась ее мама и начала кричать. Она спрашивала у мальчика, что он делает, в своем ли он уме. И то же самое говорил отчим. Она слышала, как мама побежала в зал и включила там свет.

Убийство 35-летней женщины, ее 38-летнего супруга и их 10-летней дочери произошло в селе Юрьевка 22 января. По подозрению задержали 14-летнюю дочь семейной пары, а также ее кавалера, которого она выгораживала.