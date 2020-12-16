Предлагал помочь с суицидом, насиловал и убивал. В Японии казнят маньяка по прозвищу Twitter killer

В Японии за убийство девяти человек казнят 30-летнего Такахиро Сираиси. Его жертвами были молодые девушки, которые высказывали в Twitter суицидальные мысли. Сираиси вызвался им помочь, а при встрече насиловал, грабил и, как и было обещано, убивал. Только жертвы к тому времени не хотели уходить из жизни.

Приговор на прошлой неделе вынес суд в Токио. Судья заявил, что обвиняемый не просто убивал своих жертв, но и «попирал достоинство мертвых».

На следствии Сираиси рассказал, как общался с восемью женщинами в Twitter и заманивал их на встречи. Также он убил знакомого одной из жертв из опасений, что тот раскроет его план. Убийства происходили в течение двух месяцев в 2017 году. Англоязычные СМИ прозвали Сираиси Twitter killer — «убийца из Twitter».

Защита пыталась доказать, что женщины сами хотели покончить с собой и согласились на постороннюю помощь. Это позволило бы рассчитывать на более мягкий приговор. Однако сам Сираиси признал на заседаниях, что ни одна из жертв так и не согласилась на смерть.

Убийца не планирует обжаловать приговор, по его словам, он не хочет не затягивать судебный процесс и не доставлять дополнительных трудностей своим родным.

Мотивом преступлений, по словам Сираиси, стала его ссора с родственниками.

Такахиро Сираиси жил с отцом и сестрой в городе Дзама, в 50 километрах от центра Токио. Окончив школу, он работал в супермаркете. Так продолжалось несколько лет. После ссоры с отцом Сираиси уволился и переехал в столицу.

Там он работал в эскорт-службе в Кабуки-тё — районе красных фонарей. Сираиси искал женщин, предлагая им зарабатывать проституцией. Его осудили условно. Имея судимость, работу было не найти, и Сираиси вернулся в родной город, поселившись в съемной квартире.

Там он начал искать женщин, писавших в Twitter о бессмысленности жизни. В личной переписке молодой человек втирался к ним в доверие и заманивал к себе домой.

Убийцу обнаружили благодаря брату одной из пропавших девушек. Он прочитал личные сообщения сестры в соцсетях, а ее передвижения удалось отследить по камерам. Вскоре был найден дом Сираиси.

В квартире, куда пришли полицейские, стоял неприятный запах. В помещении обнаружили части расчлененных тел и фрагменты человеческих костей. Убийца хранил все это в нескольких холодильниках и в ящиках для инструментов. Пытаясь заглушить запах, он засыпал останки наполнителем для кошачьего туалета.

Около дома образовался стихийный мемориал из цветов и фотографий погибших.