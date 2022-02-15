«Тут же хлынула кровь». Тренер из Новосибирска пошел выносить мусор и получил топором по голове

Новосибирский тренер случайно стал жертвой разборок двух пьяных мужчин. Он пошел выносить мусор, когда ему в голову прилетел брошенный одним из участников конфликта топор. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Жертвой чужих разборок стал тренер по кикбоксингу и ударным единоборствам Алексей Медведев. Мужчина рассказал, что все произошло вечером 13 февраля, когда он пошел выносить мусор.

«Спустился на лифте. На первом этаже дрались пьяные мужчины. Я успел обратить внимание, что там что-то типа поножовщины. Вышел из лифта и вдруг почувствовал резкий удар по голове. Я даже не сразу понял, что произошло», — рассказал Медведев в интервью «Бердск-Онлайн».

Он добавил, что после удара отправился на улицу, чтобы в случае необходимости были свидетели. Уже на улице мужчина снял шапку и нащупал на голове рану.

«Тут же хлынула кровь. Мимо проходила девушка, я попросил ее вызвать скорую. Она вызвала и скорую, и полицию. Полицейские приехали, спросили у меня, что произошло, я объяснил, что в подъезде драка и мне прилетело в голову то ли ножом, то ли топориком», — поделился пострадавший.

В итоге в лифте оказался окровавленный топор. Мужчину отвезли в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас Медведев ждет результаты МРТ головного мозга. Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирску, полицейские пока выясняют все обстоятельства случившегося.