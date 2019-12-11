Туристов и горожан попросила о помощи полиция Дрездена

Полиция немецкого Дрездена попросила жителей города и туристов поделиться фотографиями или видеороликами, сделанными незадолго до ограбления сокровищницы саксонских курфюрстров «Зеленый свод». Она была ограблена в конце ноября.

В пресс-релизе полиции сказано, что, по мнению следователей, преступники планировали преступление довольно долгое время.

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«С высокой долей вероятности оно включало наблюдение за объектом преступного деяния. На этом фоне прокуратура и полиция просят предоставлять фото- и видеоматериалы, которые были сделаны между 1 октября и 25 ноября внутри или снаружи „Зеленого свода“. Призыв в особенности касается туристов», — сказано в заявлении.

Материалы можно присылать на специальный портал полиции Саксонии. За информацию, которая приведет к раскрытию преступления власти пообещали выплатить 500 тысяч евро.

Полиция также опубликовала изображение автомобиля Audi A6 светлого цвета с темной крышей, на котором преступники, предположительно, покинули место ограбления.

Источник фото: www.polizei.sachsen.de

Следователи также попросили откликнуться водителя черного фургона, который был замечен около сокровищницы в момент происшествия. Он может оказаться важным свидетелем.

Об ограблении «Зеленого свода» стало известно 25 ноября. Его назвали «кражей века», хотя до сих пор неизвестен весь список украшений, вынесенных преступниками.