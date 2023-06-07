Криминал 07 июня 2023, 19:43 Туристку-контрабандистку с золотом и бриллиантами в чемодане задержали аэропорту Минвод Золотые слитки и бриллианты нашли таможенники в багаже улетающей в Стамбул россиянки

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Сотрудники таможни аэропорта Минеральных Вод остановили в «зеленом коридоре» улетавшую в Стамбул россиянку, которая пыталась без декларации пронести в чемодане три золотых слитка и два бриллианта. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажирка предусмотрительно завернула золото в шоколадки «Аленка», надеясь, что через фольгу драгоценный металл не увидят. Бриллианты она спрятала в упаковку бумажных платков. Но внимательные инспекторы во время осмотра багажа заметили незадекларированные драгоценности.

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Экспертиза установила, что слитки сделаны из золота 999 пробы, а их общий вес составляет 150 граммов. Драгоценные камни весом два карата оказались бриллиантами, которые сертифицировала крупнейшая в мире алмазная лаборатория HRD Antwerp. Общая сумма контрабандного груза составила 3,5 миллиона рублей.

В отношении туристки завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание, которое ей грозит, составляет семь лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.