Туристку изнасиловали на нудистском пляже в Испании

По словам 52-летней женщины, когда она загорала на пляже, к ней подошел мужчина, ударил ее и изнасиловал. После злоумышленник украл сумку и мобильный телефон и скрылся.

Крики о помощи пострадавшей услышала пара, которая отдыхала неподалеку. Женщине потребовалась медицинская помощь, потому что она получила несколько травм. Она также написала заявление в полицию.

Подозреваемый — выходец из Северной Африки, ему около 30 лет.