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    10 сентября 2020, 11:35

    Туристку изнасиловали на нудистском пляже в Испании

    Алена Макаренко

    Туристку ограбили и изнасиловали на нудистском пляже рядом с курортом Мазаррон в Испании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
    Туристку изнасиловали на нудистском пляже в Испании

    По словам 52-летней женщины, когда она загорала на пляже, к ней подошел мужчина, ударил ее и изнасиловал. После злоумышленник украл сумку и мобильный телефон и скрылся.

    Крики о помощи пострадавшей услышала пара, которая отдыхала неподалеку. Женщине потребовалась медицинская помощь, потому что она получила несколько травм. Она также написала заявление в полицию.

    Подозреваемый — выходец из Северной Африки, ему около 30 лет.

    Новости SMI.FM