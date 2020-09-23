Турецкие полицейские задержали 37 мошенников

По предварительным данным, подозреваемые получали топливо для яхт и катеров по поддельным документам. Как выяснилось, вся техника находилась в нерабочем состоянии.

Мошенники нанесли урон бюджету страны. В общей сложности они получили около 21 миллиона турецких лир, благодаря своим махинациям. Задержанных обвиняют по нескольким статьям.