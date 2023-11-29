29 ноября 2023, 22:23
Турецкая полиция подтвердила причастность экс-супруга к убийству россиянки и ее дочери в Бодруме
Генконсульство РФ в Анталье: в убийстве россиянок в Бодруме подозревают мужа
Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме. В преступлении подозревают экс-супруга Ирины, одной из убитых, об этом рассказали в Telegram-канале генконсульства РФ в Анталье.
«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России. <…> Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», — сообщили в генконсульстве.
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Российская дипмиссия установила контакт с местной полицией и обещала информировать о расследовании.
Тела матери и дочери нашли завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. Их обнаружили местные жители. В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего второго мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея. Подозреваемый бежал из Турции с малолетним сыном от брака с Ириной.
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