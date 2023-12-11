Криминал 11 декабря 2023, 02:30 Турагент обманула москвичей на 1,5 млн рублей Shot Проверка: турагент обманула москвичей на 1,5 млн рублей и скрылась Freepik

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Мошенница под видом турагента собрала с доверчивых москвичей более полутора миллиона рублей за новогодние путевки на Сейшельские острова и скрылась. Ее жертвами стали как минимум 30 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot Проверка.

По данным канала, турагент предлагала москвичам путевки на Сейшельские острова с 30 декабря по 8 января по ценам двухлетней давности. В среднем туры стоили от 100 тысяч до 220 тысяч рублей на двоих, хотя в реальности цены начинаются от 500 тысяч рублей. Скидки женщина объяснила тем, что путевки ранее выкупила крупная компания для своих сотрудников, но те отказались лететь.

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Собрав со своих жертв предоплату, турагент перестала выходить на связь. В результате вместо Сейшельских островов обманутые клиенты отправились в полицию. Пока в этом деле около 30 пострадавших. Общий ущерб составил около полутора миллиона рублей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Егоров предупредил россиян об увеличении случаев мошенничества перед новогодними праздниками. По его словам, злоумышленники создают фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия, чтобы получить доступ к банковским картам граждан.