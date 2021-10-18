Тулунского маньяка приговорили к 24 годам тюрьмы

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Тулуна, обвиняемого в убийствах и изнасилованиях. Так называемый тулунский маньяк получил 24 года колонии строгого режима, сообщили на сайте регионального управления СК.

Маньяк орудовал в Тулуне почти 30 лет. Мужчина совершил ряд изнасилований и как минимум два убийства женщин в Тулуне в период с 1992 по 2019 год. Насильник всегда действовал по одной схеме. Он угрожал ножом и отводил женщин в безлюдные места, где насиловал и убивал их. Преступника установили благодаря генетической экспертизе.

Мужчина полностью признал свою вину и дал показания о совершенных им преступлениях. Материалы дела насчитывают 116 томов.

Маньяка уличили по меньшей мере в 27 изнасилованиях, написала Lenta.ru. Расследование части преступлений продолжается до сих пор. Однако по многим уже истекли сроки давности. Также часть материалов и вещественных доказательств была безвозвратно испорчена во время наводнения в Тулуне.

Ранее «360» рассказывал, почему тулунского маньяка не могли поймать почти 30 лет.